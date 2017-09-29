Глава Каталонии уверен, что избиратели будут вести себя мирно

Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон уверен, что избиратели будут вести себя мирно во время проведения голосования по вопросу независимости автономии 1 октября, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не думаю, что будет кто-то, кто будет применять силу или провоцировать насилие, которое бы опорочило безупречный пацифистский имидж движения за независимость Каталонии", — заявил Пучдемон в интервью агентству Рейтер.

Глава Каталонии также призвал испанских полицейских, которые были направлены в регион, руководствоваться профессиональными, а не политическими стандартами во время выполнения своих обязанностей в воскресенье.

"Я бы хотел, чтобы они использовали те же стандарты, что и правоохранительные органы Каталонии. Не политические стандарты, не политические приказы, … а профессиональные стандарты", — заявил он.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство.