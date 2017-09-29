Кристиан Вигенин представил главе МИД Армении результаты проведенных в Азербайджане встреч

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29 сентября принял специального представителя по Южному Кавказу Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристиана Вигенина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Кристиан Вигенин представил Налбандяну встречи, проведенные во время своего визита в Азербайджан.

Подчеркнув важность стремления парламентариев внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта исключительно мирным путем, министр Налбандян подчеркнул необходимость поддержки усилий сопредседателей Минской группы по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Армении подчеркнул важность установления контактов с властями Арцаха как лучшего инструмента для получения информации из первых рук и ознакомления с ситуацией.