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Кристиан Вигенин представил главе МИД Армении результаты проведенных в Азербайджане встреч


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29 сентября принял специального представителя по Южному Кавказу Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристиана Вигенина. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Кристиан Вигенин представил Налбандяну встречи, проведенные во время своего визита в Азербайджан.

Подчеркнув важность стремления парламентариев внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта исключительно мирным путем, министр Налбандян подчеркнул необходимость поддержки усилий сопредседателей Минской группы по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Армении подчеркнул важность установления контактов с властями Арцаха как лучшего инструмента для получения информации из первых рук и ознакомления с ситуацией.

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