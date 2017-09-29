Нобелевскую премию увеличили впервые с 2001 года

Нобелевский фонд в 2017 году увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам, - впервые с 2001 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сумма премии вырастет на 12,5% - с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн), сообщили в фонде.

В 2012 году размер награды снизили впервые с 1949 года, что было обусловлено десятилетиями низких доходов и последствиями мирового финансового кризиса. Тогда выплата сократилась с 10 млн до 8 млн шведских крон.

"Со следующей недели начнутся объявления лауреатов Нобелевской премии 2017 года, и мы рады сообщить, что в этом году мы повышаем сумму премии на один миллион шведских крон", - приводятся в пресс-релизе Нобелевского фонда слова его председателя Карла-Хенрика Хельдина.

Нобелевский фонд был основан в 1900 году с целью управления финансами и организации Нобелевских премий. По завещанию Альфреда Нобеля они вручаются по пяти направлениям: физика, химия, физиология и медицина, литература, содействие установлению мира во всем мире. С 1969 года Банк Швеции также учредил премию по экономически наукам памяти Альфреда Нобеля, присуждаемую на тех же условиях.