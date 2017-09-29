Мероприятия, приуроченные ко дню основания Еревана-«Эребуни-Ереван 2799», пройдут под слоганом «Ереван-город любви»

Заместитель мэра Еревана, координатор рабочей группы «Эребуни-Ереван 2799» Арам Сукиасян в ходе пресс-конференции представил программу мероприятий празднества «Эребуни-Ереван 2799». Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, было отмечено, что в этом году мероприятия будут состоять из 4 основных компонентов - увидь, услышь, почувствуй и полюби Ереван.

Коснувшись культурных программ, заместитель мэра подчеркнул, что в этом году празднество пройдет под слоганом «Ереван-город любви».

Об основных мероприятиях, которые пройдут 14-го октября, Арам Сукиасян сообщил, что для ереванцев и гостей столицы будут организованы многожанровые концертные программы.

В этом году культурной программой отличится сквер Хачкаров, находящийся по соседству со станцией метро «Площадь Республик». Здесь будут организованы выставка «Мой старый и новый Ереван», детско-юношеский праздничный концерт «Я и мой Ереван».

Улица Эребуни превратится в уникальную фестивальную площадку народного искусства. На территории, прилегающей к Лебединому озеру будут размещены фото павильоны. В сквере имени Сарьяна руками художников будет создана картина «Полотно моему Еревану», которая будет подарена музею истории Еревана.

«В рамках мероприятий «Эребуни-Ереван 2799» будут также проведены новые мероприятия. 14-го октября от площади Республики будет стартовать проводимый впервые в Ереване международный фестиваль воздухоплавания. Впервые будет проходить также демонстрация концепции «Умный город».

По соседству с памятником Таманяна воспитанники различных учебных заведений представят свои интерактивные подходы и идеи. В программу мероприятий празднества входит также ряд интересных спортивных инициатив. Будут также организованы флешмобы», - отметил Арам Сукиасян, добавив, что ярким завершением праздничных мероприятий «Эребуни-Ереван 2799» станет молодежная дискотека и фейерверк.

Заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян сообщил, что как и в прошлом году, в этом году также в программу не включен праздничный гала-концерт, проходящий на площади Республики.

Со 2-го сентября стартует проводимая в рамках празднества «Эребуни-Ереван 2799» программа социального содействия, в которую в частности включены ученые, деятели культуры, медицинские работники, выдающиеся педагоги, семьи из Сирии, пожилые люди, многодетные семьи, семьи участников Арцахской войны, семьи военнослужащих, погибших, раненных и ставших инвалидами на передовой в начале апреля этого года, а также ветераны Великой отечественной войны, семьи, имеющие одновременно 2-х военнослужащих, молодые семьи и семьи, включенные в ряд других социальных группах.

«В рамках данной, ставшей традиционной инициативы мэра Еревана, семьям, включенным в разные социальные группы, будет подарена бытовая техника», - подчеркнул Арам Сукиасян.

Было также отмечено, что 28-го октября в рамках программы «Эребуни-Ереван 2799» будет организован очередной визит родителей военнослужащих срочной службы, проживающих в Ереване в приграничные воинские части Армении.