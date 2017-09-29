Глава Европарламента выступил за создание должности министра экономики ЕС
Глава Европарламента Антонио Таяни выступает за создание должности министра экономики для всего Евросоюза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Таяни прибыл на "Цифровой саммит" глав государств ЕС в Таллине, трансляция которого ведется службами ЕС.
"Есть документ Европарламента, где есть (предложение) министра экономики для Евросоюза, для еврозоны. Я выступаю за. Я думаю, что это должен быть комиссар (Еврокомиссии – ред.)", — сказал он, упомянув документы ЕП, принятые в феврале текущего года.
Еврокомиссия (ЕК) планирует в декабре представить предложения по реформированию Экономического и монетарного союза в ЕС с возможностью введения должности министра экономики и финансов ЕС. Функции такого министра могут быть возложены на вице-президента Еврокомиссии, он также мог бы возглавить совет министров экономики и финансов стран еврозоны (Еврогруппу), сообщала ЕК.
В настоящее время в Еврокомиссии есть ряд еврокомиссаров, в том числе, в должности вице-президентов, которые отвечают за экономические и финансовые вопросы. Еврогруппу, по нынешним правилам, возглавляет один из действующих министров финансов стран валютного блока.