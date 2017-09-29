Президент Армении провёл совещание по вопросам повестки армяно-эмиратского экономического сотрудничества

Президент Армении Серж Саргсян 29 сентября заслушал отчёт Чрезвычайного и полномочного посла в Объединённых Арабских Эмиратах Гегама Гарибджаняна о повестке экономических отношений, работе в направлении развития и углубления взаимодействия в перспективных отраслях, а также о ходе реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне между Арменией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в этой очередной, посвящённой экономическому компоненту внешней политики Армении, встрече у президента Республики приняли участие руководители министерств и ведомств, ответственных за координацию сфер представляющих взаимный интерес и имеющих потенциал сотрудничества с ОАЭ.

Отметив, что дружба армянского и арабского народов имеет многовековую историю, и развитие отношений с арабским миром является одним из приоритетных направлений внешней политики Армении, президент Республики подчеркнул, что Армения в последние десять лет активно развивает отношения со странами региона Залива и особенно с Объединёнными Арабскими Эмиратами, где очень хорошо знают армян и их деловые способности, что создаёт благоприятные условия для развития экономических отношений.

"С Объединёнными Арабскими Эмиратами существует политический диалог высокого уровня, а в сфере экономических отношений политический диалог имеет решающее значение. Сам по себе политический диалог не приводит к активизации экономических отношений, но в случае соответствующей работы потенциал просто очень возрастает. Конечно, мы должны чётко отметить те успехи, которые мы обрели в наших отношениях с Эмиратами в течение последних двух лет, и итоги 2017 года, по крайней мере сравнение января-июля месяцев с январём-июлем прошлого года в плане торгового оборота, просто внушают нам оптимизм: этот объём возрос в 2.5 раз. Существуют большие возможности сотрудничества в области промышленности, ювелирного дела и, в особенности, пищевой промышленности. Я думаю, что у нас есть очень большой потенциал развития туризма. Смотрите, мы ликвидировали требование въездных виз для граждан ОАЭ и имеем две компании из Эмиратов, которые осуществляют регулярные рейсы. Нужно заметить, что цена билетов также приемлема и понятна. В этом году Армению посетили десять тысяч филиппинцев, подавляющее большинство которых те, кто работают в Эмиратах. У нас просто есть возможность принять в Армении сотни тысяч таких туристов. Думаю, что мы должны обязательно использовать эти возможности.

Я считаю важным наш проведённый в марте этого года инвестиционный форум в Абу-Даби и считаю, что это должно быть постоянно. Да, мы должны прилагать усилия для представления там Армении, мы также обязаны участвовать в проводящихся там крупных мероприятиях. Это просто обязательные и минимальные условия, которые дадут нам возможность активизировать наши экономические отношения с Эмиратами. Я хочу, чтобы все мы чётко осознали: Эмираты - это не просто одно государство, с которым мы желаем углублять отношения. Эмираты - это государство, которое имеет очень большое значение для стран Залива. То есть, Эмираты питают также многочисленные рынки в этих странах. Это одно обстоятельство. И второе обстоятельство в том, что Эмираты очень высоко ценят возможности Армении, как страны-члена Евразийского экономического союза. Я считаю, что мы просто обязаны в течение года или полутора лет удвоить, утроить наш товарооборот.

Надеюсь, что в обозримом будущем мы опять будем иметь диалог высокого уровня, будь то в Армении, или в Эмиратах, поскольку и в деловом мире, и у политического руководства есть готовность к этому. Мы имеем эти возможности", - сказал президент Серж Саргсян.

По итогам совещания заинтересованным министерствам и ведомствам дан ряд поручений.