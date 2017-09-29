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Тигран Мансурян обратился к выставке «Затмение» и званию заслуженного артиста


Выставка «Затмение», посвященная памяти жертв советской диктатуры, должна была быть открыта в доме-музее О. Туманяна в первые же  дни восстановления армянской государственности, чтобы для всех стало ясно, почему рухнула Первая республика, кто был виновен в этом и чьими руками было это сделано. Об этом 29 сентября на встрече с журналистами сказал композитор Тигран Мансурян.

«Мы стараемся скрыть правду. Я уважаю тех людей, которые умеют ценить наши достижения  за годы советской власти и не согласны обесценить их. Это понятно, но нужно говорить и о том, что было в действительности», - передает  «Арменпресс»  слова композитора.

Коснувшись вопроса присуждения эстрадным певцам почетного  звания заслуженного артиста, композитор подчеркнул, что если можно таким образом отметить чьи-либо заслуги, почему не сделать этого. «Чем мы хуже остальных? Даже прохожие на улицах нуждаются в ободрении, в утешении. Если можно подарить улыбку и тепло, что в этом плохого?», заключил Мансурян.

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