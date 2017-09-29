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ОБСЕ планирует укрепить антитеррористическое подразделение


ОБСЕ будет укреплять свое антитеррористическое подразделение, заявил действующий председатель организации министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

По его словам, государства-члены организации "могут многому научиться вдруг у друга, чтобы более эффективно бороться с этим бедствием (терроризмом)",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Одновременно мы в ОБСЕ можем сделать важнейший вклад в эту борьбу. У нас имеется отдел по борьбе с терроризмом, и мы должны укрепить работу этого подразделения. Я готов поспособствовать этому и призываю вас последовать моему примеру",- сказал он, выступая на специальном заседании постоянного совета организации на тему борьбы с радикализацией и насильственным экстремизмом.

 

 



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