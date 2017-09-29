Кристиан Вигенин надеется, что возможно будет восстановить представительство ОБСЕ в Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 29 сентября принял специального представителя по Южному Кавказу ПА ОБСЕ Кристиана Вигенина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель НС приветствовал визит г-на Вигенина в Армению, подчеркнув его важность в рамках поездки в страны Южного Кавказа. Спикер парламента выразил уверенность, что визиты представителей ОБСЕ в регион предоставят возможность ознакомиться с региональными проблемами на месте, составить о них объективное представление.

По словам Баблояна, Армения поддерживает позицию ОБСЕ и призывает всех своих партнеров действовать согласно принципам ОБСЕ и международным нормам. Председатель НС выразил сожаление прекращением деятельности офиса ОБСЕ в Ереване, в надежде, что организация найдет новые пути тесного общения и сотрудничества.

Обратившись к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, спикер НС подтвердил позицию Армении, отметив: “Для нас человек – высшая ценность: все создается вокруг него. Важна также защита прав человека. Как врач, боровшийся за спасение людских жизней, я в равной мере болею душой за гибнущую и армянскую, и азербайджанскую молодежь”.

Председатель НС подчеркнул право человека жить в безопасности и в мире, высказав мнение, что оба народа хотели бы установления мира и во избежание жертв на линии соприкосновения. По Баблояну, нагорно-карабахский конфликт следует рассматривать с точки зрения не территориального спора, а прав человека, уважая право народа Арцаха на самоопределение и свободную жизнь.

Коснувшись проводимых в Армении реформ, А.Баблоян отметил, что Армения – носитель европейских ценностей и готова к переговорам, диалогу по вставшим перед регионом проблемам.

Председатель НС отметил, что Армения готова к продолжению сотрудничества с ОБСЕ и возобновлению работы Ереванского офиса.

Кристиан Вигенин поблагодарил за прием и также выразил сожаление прекращением деятельности офисов ОБСЕ в регионе. Он высоко оценил работу делегации НС Армении в ПА ОБСЕ.

По словам спецпредставителя ПА ОБСЕ, цель его миссии – содействовать налаживанию диалога, установлению и сохранению мира между странами региона. Он подчеркнул роль парламентской дипломатии в решении конфликтов.

По Вигенину, конфликты должны разрешаться мирным путем, потому что не только страны, но и простые граждане платят за них высокую цену.

Обратившись к проводимым в Армении реформам, европейский чиновник отметил, что одна из его задач – ознакомить с Арменией не только в связи с нагорно-карабахским конфликтом, но и как со страной, где налицо демократический прогресс, проведены конституционные реформы.

В заключение встречи Кристиан Вигенин выразил надежду, что со временем возможно будет восстановить представительство ОБСЕ в Армении, при этом заметив: “Желательна такая ситуация, чтобы не было необходимости присутствия ОБСЕ в регионе”.