Жители Каталонии примут участие в референдуме о независимости 1 октября, несмотря на препятствия, в том числе физические, заявил в пятницу в эфире телерадиокомпании RTBF представитель правительства автономии при Европейском союзе Амадеу Альтафадж.

По его словам, о намерении участвовать в референдуме заявляют 70-80% каталонцев, и они собираются воспользоваться своим правом голоса, "несмотря на все препятствия, даже физические". Он выразил уверенность, что "каталонская полиция сделает все возможное, чтобы гарантировать общественный порядок" и "останется лояльной" властям Каталонии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно статусу автономии Каталония, они (полицейские) обязаны уважать решения каталонских властей… Я не думаю, что опечатывание всех избирательных участков и установка периметров безопасности вокруг школ вносит вклад в общественный порядок", — сказал представитель правительства Каталонии.

При этом он высказал желание, чтобы действующее правительство Испании было распущено, "потому что испанское общество считает, что его действия неприемлемы в современной демократии".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.