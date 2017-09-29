Президент Республики Арцах принял участие в мероприятии по случаю 25-летия формирования полка особого назначения «Арцив-маапартнер»

На территории монастырского комплекса Гандасар президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 29 сентября принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 25-летию формирования полка особого назначения «Арцив-маапартнер».

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян наградил медалью «За боевые заслуги» группу воинов полка «Арцив-маапартнер» за личное мужество и отвагу в боях по защите родины.

В своем выступлении Бако Саакян отметил, что государство всегда помнит и высоко ценит своих преданных сынов, удостаивая их высоких государственных наград. «Подразделение вместе с нашими другими полками принял участие в освобождении и боях по самообороне Мартакертского района. Благодаря смелости и самоотверженности наших отважных братьев было предотвращено продвижение противника, что вселило в наш народ веру в собственные силы, укрепив волю и решительность армянского воина в нанесении достойного удара по противнику и срыве его преступных планов. Это святая борьба, которая завершилась победой»,- подчеркнул президент Республики Арцах.