Россия не передаст Турции технологии в рамках поставки С-400

Россия не будет передавать Турции технологии в рамках контракта по системам противовоздушной обороны С-400, сообщил помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

"Об этом сейчас речи не идет, пока речь идет пока только о поставке", - сказал Кожин журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подтвердил, что Турция внесла аванс за систему С-400,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Контракт вступил в действие, аванс заплачен. По конкретным срокам пока ничего не могу сказать", - добавил Кожин.

Газета "Коммерсант" 13 сентября сообщала, что Турция купит у России четыре дивизиона системы противовоздушной обороны С-400 на сумму более $2 млрд.