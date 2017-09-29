В Армении собран первый электроавтомобиль с автопилотом

В Армении произведен первый электромобиль с автопилотом. Машина выставлена на технологической выставке “Диджитек”. Это совместная работа компании National instruments и армянских специалистов. Разработана и создана она частным предпринимателем, инженером Давидом Геворгяном.

В беседе с «Арменпресс» Д. Геворгян отметил, что он уже два года ездит на ней по Еревану. “Она разработана на основе обычного автомобиля. Некоторые узлы импортированы, остальные собраны в Армении. Так, некоторые узлы систем зарядки и торможения изготовлены у нас, а батареи и двигатель импортированы. Машина собрана за 4-6 месяцев, не считая времени на импорт узлов”, - сказал Геворгян.

Автомобиль не продается, но цель его представления на выставке в организации масштабного производства. Себестоимость около 5000 доларов, включая цену импортированного автомобиля.

“Особенность его в том, что он не сделан с нуля, а собран на базе существующего автомобиля, на который установлена электрическая система. Можно взять любую машину и переделать ее в электромобиль. Это и легче, и дешевле. Конкретно на зарядку аккумуляторов этой машины уходит 2-3 часа. 2 часа при ускоренной, и 3 часа – при обычной зарядке. Проехать можно 50 км, но на этой модели есть возможность установки батарей с четырехкратным увеличением пробега, до 200 км”, - сказал инженер.

Представитель компании National Instruments системный инженер Гурген Мардоян подчеркнул, что на машине есть узлы, которые работают на самоуправление. “Узлы автопилота – это радар, видеокамеры, борткомпьютер, определяющий действия автомобиля без вмешательства водителя. Сейчас у нас установлена система автоторможения. Радар тормозит машину при опасности. Эти системы разработаны в сотрудничестве с армянскими организациями. В дальнейшем мы установим на нее систему самоповорота руля в экстренных случаях”, - сказал Мардоян. Он добавил, что вся система в целом разработана и собрана в Армении.

Г. Мардоян уверен, что Армения может начать производство электромобилей. “Я думаю, что сейчас происходит революция в машиностроении. Гигантские корпорации неповоротливы и новые компании выходят вперед. Примером может служить “Тесла”, - сказал он.

Мардоян подчеркнул, что они ищут финансы для организации масштабного производства, добавив, что активно работают над этим, и у них уже есть определенные надежды.