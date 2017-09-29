Юнкер ожидает расширения Евросоюза в 2019-2024 годы

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ожидает расширение Евросоюза с 2019 по 2024 год, после того, как ЕС покинет Великобритания.

"(Евросоюз будет состоять) из 27 стран с конца марта 2019 года, и больше, чем из 27, в последующие пять лет, с 2019 до 2024 года", — сказал глава ЕК журналистам перед неформальным саммитом ЕС в Таллине в ответ на реплику журналиста, что Евросоюз будет состоять из 27 стран. Выступление главы ЕК транслировалось службами комиссии.

Ранее Юнкер неоднократно заявлял, что расширение ЕС в период его председательства, истекающий в 2019 году, не произойдет. В свою очередь, в июне 2017 года еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что расширение Евросоюза за счет одной или нескольких стран Западных Балкан может произойти при Еврокомиссии нового состава,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (2010 год), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (с 2012 года) и с Сербией (с 2014 года).