Так называемый марш тракторов проходит в пятницу в испанской Каталонии в поддержку референдума о независимости автономной области. Об этом сообщили в Союзе фермеров региона.

Колонны транспортных средств выехали из разных точек Каталонии в 08:00 по местному времени (09:00 мск). По задумке организаторов, пунктом назначения тракторов являются здания, принадлежащие властям Испании.

В Барселоне они доедут до делегации правительства королевства. Акция направлена на "защиту демократии и свободы" в автономии.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. При этом власти Испании считают плебисцит незаконным и заверяют, что он не состоится.