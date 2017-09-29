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Dior показал создание зеркальной пещеры на видео


Французский модный дом Dior опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись подготовки к показу весна-лето 2018 в рамках Недели моды в Париже. На кадрах видно, как рабочие создают импровизированную пещеру с нуля, а после украшают ее стены и колонны внутри зеркальными вставками,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности.



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