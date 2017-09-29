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Молодые специалисты сферы ИТ разработали систему безопасности жилища “Умный дом”


Ереванский НИИ средств связи разработал проект “Умный дом”, который обеспечивает безопасность жилища. Включает и выключает свет, открывает и задергивает шторы. Представители института продемонстрировали свой проект на технологической выставке “Диджитек”.

В беседе с  «Арменпресс» представитель НИИ Азат Смбатян  отметил, что они разработали систему, которая доступнее остальных, наличествующих на рынке и при этом более эффективна.

 «Мы предлагаем устройство, которое перед входом в жилище фиксирует лицо входящего. Если это не член семьи, срабатывает сигнальная система. Иначе говоря, наша система позволяет беспрепятственно проходить в жилище только членам семьи, чьи лица она распознает”, - сказал Смбатян.

Он отметил, что их продукция в несколько раз доступнее аналогичных систем. “Если другие предлагают их по цене начиная с 5 000 долларов, наши цены колеблются в пределах 500-1000 долларов, в зависимости от площади жилища, возможностей ее установки и количества необходимых устройств. Кроме того, наша система безопаснее и ею легче управлять”, - подчеркнул он.

Системой можно управлять также с помощью телефона, загрузив соответствующую программу. “Люди получат возможность управлять освещением своего жилища, включать сигнализацию и тому подобное”, - уточнил А. Смбатян.

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