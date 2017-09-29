Компания Ucom удостоилась премии за “Самую быструю мобильную сеть в Армении”

Компания Ucom представила и сделала доступными для массового рынка все те инновационные продукты, проектные версии которых были продемонстрированы во время техновыставки прошлого года. Среди таких продуктов выделяются мобильный кошелек U!Pay, мобильное телевидение MediaRoom, облачные решения U!Cloud и т.д.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, в этом году Ucom выступила с революционным предложением “Универсальный Плюс”, предоставив своим абонентам исключительную возможность объединить два телефонных номера – армянский и российский - в одной SIM-карте: армянский номер для того, чтобы воспользоваться им в Армении, а российский – для России. По словам генерального директора компании Ucom, география таких предложений будет расширяться, что сделает Ucom действительно панармянским оператором.

Более того, самая известная среди компаний, измеряющих скорость интернета по всему миру, ирландская Ookla посредством своего мобильного приложения Speedtest собрала и проанализировала результаты замеров скорости мобильного интернета в Армении за 2017 год. На основе этих результатов Ookla присудила компании Ucom премию за “Самую быструю мобильную сеть в Армении”, о чем сегодня на открытии ДиджиТек 2017 заявил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

«В течение 2016-2017гг. с целью расширения и модернизации мобильной сети наша компания устанавливала новые станции не только в столице, но и в различных регионах Армении. Сегодня мы с радостью и гордостью утверждаем, что сеть 4G+ от Ucom не только самая обширная в Армении, но и самая быстрая. Такой результат по версии международной авторитетной компании не только важен для всей нашей команды, но и крайне обязывает», – отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.