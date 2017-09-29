Либерально-демократическая партия открыла свое представительство в Ереване
Уже 96 лет действующая в армянской диаспоре Либерально-демократическая партия открыла свой офис в Армении
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил в беседе с журналистами член Центрального правления партии Севак Акобян.
«Мы партия диаспоры, на родине у нас нет представительства. Мы участвуем во всех государственных мероприятиях и чтобы сделать участие более эффективным, решили открыть здесь свое представительство», - сказал он.Секретарь Центрального правления партии отметил, что представительство партии уже начало свою работу.
- 16:18 Нобелевскую премию увеличили впервые с 2001 года
- 16:08 В Великобритании назвали оптимальную продолжительность мытья рук
- 15:59 Глава Европарламента выступил за создание должности министра экономики ЕС
- 15:38 ОБСЕ планирует укрепить антитеррористическое подразделение
- 15:32 Референдум состоится, "несмотря ни на что", заявили в Каталонии
- 15:27 Россия не передаст Турции технологии в рамках поставки С-400
- 15:00 Найден эскиз обнаженной Моны Лизы
- 14:43 Юнкер ожидает расширения Евросоюза в 2019-2024 годы
- 14:41 В Каталонии проходит "марш тракторов" в защиту референдума о независимости
- 14:30 Dior показал создание зеркальной пещеры на видео
- 13:58 Либерально-демократическая партия открыла свое представительство в Ереване
- 13:55 Президент Туркмении написал книгу о спорте
- 13:50 Мы хотим видеть мирное решение карабахской проблемы. Алан Дункан подвел итоги своего визита в Армению
- 13:49 Число случаев заражения холерой в Йемене в 2017 году может достичь миллиона
- 13:37 Компания SpaceX планирует начать колонизацию Марса в 2022 году
- 13:18 Генеральный директор компании "Ростелеком" в Армении представил перспективы развития кабельного телевидения
- 13:10 Консультации РФ и КНДР по ситуации на Корейском полуострове начались в Москве
- 13:03 США отказались подписать с Россией соглашение о координации наземных операций в Сирии
- 12:56 Президент Серж Саргсян принял участие в открытии технологической выставки «Диджитек экспо-2017»
- 12:51 Фильм "Оно" стал самым кассовым хоррором в истории
- 12:23 Более 20 человек стали жертвами давки в Мумбаи
- 12:09 Молодых политических деятелей Европы не беспокоит черный список Азербайджана
- 12:04 США предостерегают своих граждан от посещения Турции
- 12:03 На Бали из-за активности вулкана эвакуировали уже более 135 тыс. человек
- 12:00 Мовсесян и Саргсян победили в шестом туре «Айл оф мен»
- 11:59 Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии
- 11:49 СМИ: подозреваемый в организации ограбления Ким Кардашьян направил ей письмо с извинениями
- 11:37 CNN: экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават просит политическое убежище в Великобритании
- 11:35 Сборная Армении по футболу М21 начала подготовку к играм
- 11:27 Руководитель административного района Канакер-Зейтун освобожден от занимаемой должности
- 11:26 Штангистка Лиана Гюрджян завоевала золотые медали первенства Европы среди юниоров
- 11:25 В Ереване опять большой пожар
- 11:21 Сенат США утвердил нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии
- 11:03 Меркель призвала Трампа сохранить соглашение по иранской ядерной программе
- 10:58 Мэй считает терроризм, киберпреступность и Россию основными угрозами для Европы
14:50, 23.09.2017
Просмотрели 1756 раз Шармазанов ответил на заявление Косачева: если Азербайджан готов признать независимость Арцаха, то стороны близки к урегулированию
16:53, 23.09.2017
Просмотрели 1293 раз Территория и здание армянской церкви в Баку закрыты: армянским делегатам не позволили войти на территорию церкви
15:03, 23.09.2017
Просмотрели 1207 раз Министр иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел Хорватии
21:39, 23.09.2017
Просмотрели 1122 раз Армен Ашотян и Мане Тандилян вернулись из Баку
13:51, 23.09.2017
Просмотрели 1045 раз Представители парламентских фракций Арцаха встретились с общественными деятелями Турции