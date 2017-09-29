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Либерально-демократическая партия открыла свое представительство в Ереване


Уже 96 лет действующая в армянской диаспоре Либерально-демократическая партия  открыла свой офис в Армении

Как передает    «Арменпресс»,  об этом сообщил в беседе  с журналистами член Центрального правления партии Севак Акобян.

 «Мы партия диаспоры, на родине у нас нет представительства. Мы участвуем во всех государственных мероприятиях и чтобы сделать участие более эффективным, решили открыть здесь свое представительство», - сказал он.

Секретарь Центрального правления партии отметил, что представительство партии уже начало свою работу.

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