Либерально-демократическая партия открыла свое представительство в Ереване

Уже 96 лет действующая в армянской диаспоре Либерально-демократическая партия открыла свой офис в Армении

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил в беседе с журналистами член Центрального правления партии Севак Акобян.

«Мы партия диаспоры, на родине у нас нет представительства. Мы участвуем во всех государственных мероприятиях и чтобы сделать участие более эффективным, решили открыть здесь свое представительство», - сказал он.

Секретарь Центрального правления партии отметил, что представительство партии уже начало свою работу.