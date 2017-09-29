Президент Туркмении написал книгу о спорте

Презентация новой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова "Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте" состоялась в конференц-зале государственного Центра общественных организаций, сообщает в пятницу русскоязычная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Президент Туркмении придает большое значение литературному труду. В этом году глава государства уже представил на суд публики две книги: о военных, и о работе органов внутренних дел. В прошлом году из-под пера туркменского президента вышли шесть книг различной тематики — о туркменских коврах, музыке, пословицах, ахалтекинских скакунах и другие,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В церемонии представления новой книги главы государства приняли участие руководители меджлиса (парламента) Туркменистана, члены правительства, главы силовых ведомств, представители спорта, общественных организаций и СМИ.