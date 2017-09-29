Мы хотим видеть мирное решение карабахской проблемы. Алан Дункан подвел итоги своего визита в Армению

Министр по делам Европы Соединенного королевства Алан Дункан распространил телеобращение о своем визите в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Великобритании в Армении. В телеобращении, в частности, говорится:

«Я очень рад визиту в Армению. Вчера у меня был очень насыщенный день политических обсуждений. Воспользовавшись случаем, я подтвердил последовательное содействие Соединенного королевства правительству и тем конституционным реформам, которые ведут к парламентскому демократизму и я надеюсь видеть Армению сильной и благополучной страной.

Я сделал еще одно заявление, которое еще больше объединит наши правительства. Речь о 4 млн фунтов в год, которые в текущем и в следующие годы будут предоставлены «Фонду успешного правления» для помощи Армении в еще более успешном продвижении по пути хорошего правления.

Помимо этого, я обсудил, как новоназначенный порученец Великобритании по торговле Марк Притчард, который через несколько дней посетит Армению, может стимулировать торговый оборот между нашими странами.

Говоря о чрезвычайно важной для региона проблеме Нагорного Карабаха, я заверил правительство, что мы желаем видеть ее продолжительное мирное решение и подтвердил постоянное содействие Соединенного королевства сопредседателям Минской группы, работающим в этом направлении.

До своего приезда в Армению я много слышал о легендарном гостеприимстве армян и рад сказать, что мои ожидания оправдались. Я очень хочу еще раз выразить свою благодарность за теплый прием. И поскольку успел выучить несколько слов, хочу сказать: «Я счастлив находиться в Армении. Спасибо» (последнее слово на армянском языке).