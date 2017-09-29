Число случаев заражения холерой в Йемене в 2017 году может достичь миллиона

Количество случаев заболевания холерой в Йемене к концу года может достигнуть миллиона, сообщил журналистам глава делегации Международного комитета Красного Креста в Йемене Александр Фэйт.

"У нас будет около одного миллиона случаев холеры к концу года. И кто знает, может быть, вспышка чего-то нового… Оценки варьируются, но там 25 миллионов человек, и мы ожидаем, что к концу этого года заболевшими окажутся свыше 900 тысяч человек, почти миллион", — сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Фэйт подчеркнул, что ситуация в стране катастрофическая, система здравоохранения полностью разрушена. Он призвал разблокировать международный аэропорт в Сане, чтобы гуманитарные организации смогли доставить необходимую помощь в страну.