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Генеральный директор компании "Ростелеком" в Армении представил перспективы развития кабельного телевидения


Генеральный директор компании "Ростелеком" в Армении Айк Фарамазян  выступил на организованном в Ереване 28-29 сентября международном форуме «Дни кавказского кабельного телевидения -2017»  с докладом «Интернет-вещание, платное телевидение в условиях конкурентного рынка”.

Руководитель компании, в частности, обратился к современным тенденциям на международном рынке кабельного телевидения, представил растущие темпы технологий OTT и IPTV, тенденции организации вещания через сверхскоростной интернет по облачным технологиям и перспективы телевидения. Было отмечено предпочтение современным зрителем технологий Catch-up и Video Services, что не ограничивает их во времени и доступно в любое время.

Как сообщает  «Арменпресс»,  докладчик обратился к сфере технологий видеовещания и, в особенности, к тенденции традиционных телевещательных услуг к увеличению интернет-вещания и объема содержания, что приводит к дополнительным инвестициям оператора для увеличения пропускного объема.

В то же время было  отмечено, что для успешного развития телевидения возникнет необходимость в конвергентных услугах с нынешними средствами массовой информации.
Международная конференция "Дни кавказского кабельного телевидения 2017" является ежегодным мероприятием и проводится  с 2004 года. В Армении она проходит впервые. Организаторы - Ассоциация компаний кабельного телевидения Армении, Ассоциация компаний кабельного телевидения России и Союз кабельного телевидения Грузии. 

На открытии с приветственным словом выступили президент Ассоциации компаний кабельного телевидения Армении Арарат Арушанян, заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий РА Борис Демирханян, гости.

Активные обсуждения и круглые столы  на форуме  с участием более 70 представителей 41 организации сделали возможными диалоги  между докладчиками из разных стран, обсуждение будущего и развития платного, традиционного и кабельного телевидения, обращение к правовому регулированию, доступности содержания и другим темам, предложение способов их решения.

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