Консультации РФ и КНДР по ситуации на Корейском полуострове начались в Москве

Дипломаты России и КНДР начали переговоры по ситуации на Корейском полуострове. Российскую сторону представляет посол по особым поручениям Олег Бурмистров, Пхеньян - руководитель отдела американских отношений дипведомства Чо Сон Ху. Консультации проходят в закрытом режиме.

Обстановка в регионе обострилась в последние месяцы из-за развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





