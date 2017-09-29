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Консультации РФ и КНДР по ситуации на Корейском полуострове начались в Москве


Дипломаты России и КНДР начали переговоры по ситуации на Корейском полуострове. Российскую сторону представляет посол по особым поручениям Олег Бурмистров, Пхеньян - руководитель отдела американских отношений дипведомства Чо Сон Ху. Консультации проходят в закрытом режиме.

Обстановка в регионе обострилась в последние месяцы из-за развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





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