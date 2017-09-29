США отказались подписать с Россией соглашение о координации наземных операций в Сирии

Россия предложила США подписать соглашение о координации действий в Сирии не только в небе, но и на земле, но американская сторона не приняла данное предложение, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах.

"Этот план, по сути, дублировал уже действующее соглашение о недопущении инцидентов в воздухе, но США отказались. Как бы то ни было, координация между нами есть, но она не регламентируется никаким документом", - сказал один из собеседников издания,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, возможная причина такого поведения Вашингтона заключается в том, что при наличии соглашения американцам по требованию российской стороны пришлось бы раскрывать расположение своих частей в том или ином районе Сирии, но, видимо, они этого хотят избежать.