Президент Серж Саргсян принял участие в открытии технологической выставки «Диджитек экспо-2017»

Сегодня, 29 сентября президент Серж Саргсян принял участие в торжественной церемонии открытия 13-й ежегодной технологической выставки «Диджитек экспо-2017» в выставочном комплексе «Ереван экспо» компании «Ереванский научно-исследовательский институт математических машин».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента, на проходящей 29 сентября – 1 октября международной выставке под девизом «Новые технологии для армянского народа» представлены разработанные армянскими компаниями, в том числе и новосозданными, продукция и услуги, а также инновационные идеи и технологические решения школьников, тенденции и инновации развития рынка.

Посетителям выставки предлагается также информация о наличии рабочих мест. В рамках «Диджитек экспо-2017» будут проведены деловые встречи, соревнования и семинары. В этом году в работе выставки участвуют 150 компаний, среди которых, кроме местных, есть и ведущие компании из разных стран мира – Японии, Китая, США, Канады, Великобритании, России, Швеции, Австрии, Германии, Греции и др.

После торжественного открытия президент обошел павильоны выставки, ознакомился с продукцией и услугами компаний, побеседовал с участниками об их текущей работе и планах по дальнейшему развитию.