На территории Армении 30-го сентября, 1-го и 4-го октября в основном ночью и в вечерние часы, с 2-3 время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-22 м/с. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, с 2-3 октября температура воздуха понизится на 4-5 градусов.

В городе Ереван 30-го сентября,1-го и 4-го октября в основном ночью и в вечерние часы, с 2-3 время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.