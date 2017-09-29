Более 20 человек стали жертвами давки в Мумбаи

По меньшей мере, 22 человек погибли во время давки на пешеходном мосту, ведущем к железнодорожной станции Эльфинстоун в индийском городе Мумбаи, сообщает в пятницу Times of India. Еще около 30 человек получили травмы.

На место происшествия прибыли медики и спасатели. Издание отмечает, что этот переход очень узкий, и в нем в часы пик постоянно скапливается большое число людей,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По некоторым данным, давка началась после того, как в толпе раздался громкий крик, который спровоцировал панику. По другой информации, причиной давки стал внезапно начавшийся сильный ливень, из-за которого люди толпой устремились под крышу пешеходного моста.