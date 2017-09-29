Молодых политических деятелей Европы не беспокоит черный список Азербайджана

Молодых политических деятелей Европы не пугает перспектива оказаться в черных списках Азербайджана. Они приехали в Армению и готовятся посетить Арцах, чтобы на месте ознакомиться с карабахской проблемой, поговорить с местными жителями, увидеть, как развивается страна.

«Меня абсолютно не беспокоит черный список Азербайджана. Мне все равно, буду ли я там или нет. Для меня намного важнее наше посещение Арцаха, важнее, чтобы арцахцы могли продолжать жить в своей стране безопасной жизнью. И чтобы их государство наконец было признано”, - заявил в конференц-зале «Арменпресс» на созванной пресс-конференции председатель молодежной организации Болгарской социал-демократической партии Дмитр Митев, подчеркнув, что они как социалистическая партия содействуют своим армянским партнерам. Он отметил также, что был в Армении на 100-летии Геноцида. По его словам, история ясно показывает, кто были агрессоры, и кто – жертвы.

Тго же мнения о перспективе оказаться в черных списках Азербайджана придерживается член правления Итальянской соцпартии Розела Пера.

“Я впервые буду в Арцахе и еду туда с огромным удовольствием. Мне также совершенно безразлично, буду ли я в черном списке Азербайджана. Такая же проблема была с посещением Палестины, но я поехала туда”, - сказал Розела Пера.