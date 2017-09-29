На Бали из-за активности вулкана эвакуировали уже более 135 тыс. человек
Индонезийские спасательные службы эвакуировали более 135 тыс. человек с острова Бали из-за возросшей активности вулкана Агунг, сообщают в пятницу западные СМИ.
В Национальном центре по исследованию вулканической активности Индонезии уточнили, что уровень угрозы извержения Агунга остается максимально высоким.
Отмечается, что в районе вулкана зафиксированы интенсивные подземные толчки.
В последний раз Агунг извергался в 1963 году. Тогда жертвами стихийного явления стали 1100 человек.
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