США предостерегают своих граждан от посещения Турции

Госдепартамент США 28 сентября выступил с новым предостережением своим гражданам, готовящимся посетить Турцию или уже находящимся на ее территории.

Как сообщает «Арменпресс», Госдеп напомнил своим гражданам о сохраняющейся в Турции опасности террористических актов, “в связи с чем правительство США рекомендует ограничивать посещения своими гражданами юго-восточных районов, а также действия своих сотрудников и членов их семей в Стамбуле и Анкаре. Мы еще раз обращаемся к гражданам США с рекомендацией еще раз обдумать свое намерение посетить Турцию в данный период и путешествий на юго-восток страны”, - говорится в заявлении.

В госдепе США заявили, что это предупреждение заменяет аналогичное, сделанное 28 марта 2017 г.

Напоминая о терактах в Турции 2016 и 2017 гг, США заявили, что очередное нападение может быть в любом людном месте. Госдеп, в частности, подчеркнул, что мишенью террористов являются американцы и другие иностранные туристы.