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Мовсесян и Саргсян победили в шестом туре «Айл оф мен»


Члены сборной Армении по шахматам Габриел Саргсян и Сергей Мовсесян  продолжают свои выступления в турнире «Айл оф мен», проходящем в Англии.

Как сообщает «Арменпресс»   в шестом туре Габриел Саргсян выиграл у ливанца Амина Гамблетона, Сергей Мовсесян – у индийца Ратнакарана.

После этого тура у Мовсесяна 4,5 очка, у Саргсяна – 4. Лидер турнира – чемпион мира Магнус Карлсен с 5,5 очков.

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