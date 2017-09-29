Мовсесян и Саргсян победили в шестом туре «Айл оф мен»
Члены сборной Армении по шахматам Габриел Саргсян и Сергей Мовсесян продолжают свои выступления в турнире «Айл оф мен», проходящем в Англии.
Как сообщает «Арменпресс» в шестом туре Габриел Саргсян выиграл у ливанца Амина Гамблетона, Сергей Мовсесян – у индийца Ратнакарана.После этого тура у Мовсесяна 4,5 очка, у Саргсяна – 4. Лидер турнира – чемпион мира Магнус Карлсен с 5,5 очков.
- 14:43 Юнкер ожидает расширения Евросоюза в 2019-2024 годы
- 14:41 В Каталонии проходит "марш тракторов" в защиту референдума о независимости
- 14:30 Dior показал создание зеркальной пещеры на видео
- 13:55 Президент Туркмении написал книгу о спорте
- 13:49 Число случаев заражения холерой в Йемене в 2017 году может достичь миллиона
- 13:37 Компания SpaceX планирует начать колонизацию Марса в 2022 году
- 13:10 Консультации РФ и КНДР по ситуации на Корейском полуострове начались в Москве
- 13:03 США отказались подписать с Россией соглашение о координации наземных операций в Сирии
- 12:56 Президент Серж Саргсян принял участие в открытии технологической выставки «Диджитек экспо-2017»
- 12:51 Фильм "Оно" стал самым кассовым хоррором в истории
- 12:23 Более 20 человек стали жертвами давки в Мумбаи
- 12:09 Молодых политических деятелей Европы не беспокоит черный список Азербайджана
- 12:04 США предостерегают своих граждан от посещения Турции
- 12:03 На Бали из-за активности вулкана эвакуировали уже более 135 тыс. человек
- 12:00 Мовсесян и Саргсян победили в шестом туре «Айл оф мен»
- 11:59 Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии
- 11:49 СМИ: подозреваемый в организации ограбления Ким Кардашьян направил ей письмо с извинениями
- 11:37 CNN: экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават просит политическое убежище в Великобритании
- 11:35 Сборная Армении по футболу М21 начала подготовку к играм
- 11:27 Руководитель административного района Канакер-Зейтун освобожден от занимаемой должности
- 11:26 Штангистка Лиана Гюрджян завоевала золотые медали первенства Европы среди юниоров
- 11:25 В Ереване опять большой пожар
- 11:21 Сенат США утвердил нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии
- 11:03 Меркель призвала Трампа сохранить соглашение по иранской ядерной программе
- 10:58 Мэй считает терроризм, киберпреступность и Россию основными угрозами для Европы
- 10:32 Генсек ЛАГ предложил главе МИД Ирака помощь в ситуации с Курдистаном
- 10:31 Мьянма отвергла обвинения в этнических чистках и пригласила генсека ООН посетить страну
- 10:24 В министерстве юстиции обсудили проблемы борьбы с коррупцией и пути их решения
- 10:15 Госдеп: отношения США с курдами после референдума не изменятся
- 10:13 Сенат США утвердил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России
- 10:04 Меркель и Трамп согласились, что давление на КНДР должно быть усилено
- 10:00 Путин посетит Турцию в 2018 году
- 09:45 Ереванский бестселлер 4/80: в рейтинговой таблице “Зима Родена”
- 09:17 Европейские индексы - 28-09-17
- 09:16 Американские индексы - 28-09-17
14:50, 23.09.2017
Просмотрели 1754 раз Шармазанов ответил на заявление Косачева: если Азербайджан готов признать независимость Арцаха, то стороны близки к урегулированию
16:53, 23.09.2017
Просмотрели 1290 раз Территория и здание армянской церкви в Баку закрыты: армянским делегатам не позволили войти на территорию церкви
15:03, 23.09.2017
Просмотрели 1201 раз Министр иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел Хорватии
21:39, 23.09.2017
Просмотрели 1119 раз Армен Ашотян и Мане Тандилян вернулись из Баку
13:51, 23.09.2017
Просмотрели 1037 раз Представители парламентских фракций Арцаха встретились с общественными деятелями Турции