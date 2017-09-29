Мовсесян и Саргсян победили в шестом туре «Айл оф мен»

Члены сборной Армении по шахматам Габриел Саргсян и Сергей Мовсесян продолжают свои выступления в турнире «Айл оф мен», проходящем в Англии.

Как сообщает «Арменпресс» в шестом туре Габриел Саргсян выиграл у ливанца Амина Гамблетона, Сергей Мовсесян – у индийца Ратнакарана.

После этого тура у Мовсесяна 4,5 очка, у Саргсяна – 4. Лидер турнира – чемпион мира Магнус Карлсен с 5,5 очков.