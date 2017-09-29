CNN: экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават просит политическое убежище в Великобритании

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, заочно осужденная на родине на пять лет лишения свободы, прибыла в Лондон и обратилась к властям Великобритании с просьбой предоставить ей политическое убежище. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник в партии Пхыа Тхаи ("Ради Таиланда"), лидером которой была Чинават.

В четверг сообщалось, что политик скрывается в Дубае,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Верховный суд Таиланда в среду заочно признал виновной экс-премьера Чинават в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Согласно новой конституции Таиланда, Чинават имеет право обжаловать данный приговор в течение 30 дней.