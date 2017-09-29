Сборная Армении по футболу М21 начала подготовку к играм

Молодежная сборная Армении по футболу начала подготовку к играм с Гибралтаром и Австрией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. 2 и 10 октября 2017 г сборная Армении проведет две встречи отборочного тура первенства Европы в категории до 21 года, примет у себя соответственно сборные Гибралтара и Австрии. Готовясь к играм, сборная начала 28 сентября тренировочные сборы в академии футбола ФФА. Главный тренер Артур Восканян пригласил на игру 24 футболиста.

Голкиперы

Генри Авакян, «Бананц»

Севак Асланян, «Пюник»

Марк Григорян, «Эслинг» (Австрия)

Защитники

Роберт Акопян, «Пюник»

Артур Карташян, «Пюник»

Давид Тертерян, «Пюник»

Айк Саргсян, «Бананц»

Жирайр Маргарян, «Бананц»

Гагик Магакян, «Бананц»

Гор Агбалян, «Гераклес» (Голландия)

Рубен Пилумян, «Алтлюдерсдорф» (Германия)

Полузащитники

Нарек Асланян, «Пюник»

Ваагн Айрапетян, «Пюник»

Ованес Илангезян, «Пюник»

Эрик Варданян, «Пюник»

Петрос Аветисян, «Пюник»

Ашот Адамян, «Бананц»

Эмиль Егиазарян, «Бананц»

Давид Мартиросян, «Теплице» (Чехия)

Грачик Геворгян, «Алтлюдерсдорф» (Германия)

Айк Галстян, «Штутгарт» (Германия)

Нападающие

Ваан Бичахчян, «Жилина» (Словакия)

Эрик Петросян, «Пюник»

Григор Агекян, «Арцах»