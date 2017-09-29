Штангистка Лиана Гюрджян завоевала золотые медали первенства Европы среди юниоров

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Лиана Гюрджян завоевала три золотые медали первенства Европы. По сообщению «Арменпресс», в Косово продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике. В категории 69 кг среди юниоров до 15 лет Лиана Гюрджян в рывке подняла 78 кг и в толчке 105 кг. По сумме двоеборья 183 кг она победила четверых и стала чемпионкой Европы.

Ранее среди юношей до 17 лет на первенстве Европы по тяжелой атлетике Карен Маргарян (77 кг) поднял в рывке 136 кг и в толчке – 160 кг, заняв третье место в двоеборье (296 кг). Другой армянский штангист Ара Аганян поднял в рывке 131 кг и в толчке 162 кг, заняв четвертое место. Среди юношей до 17 лет Армен Григорян (69 кг) поднял в рывке 134 кг и в толчке 162 кг, набрав в сумме 296 кг и заняв первое место. В той же весовой категории Рафик Арутюнян поднял в рывке 135 кг и в толчке 160 кг, став бронзовым призером.

На первенстве Европы в категории до 15 лет Геворг Каграманян удержал 105 кг, а в толчке – 133 кг и стал чемпионом Европы в категории 69 кг.

Ара Погосян с результатом двоеборья 186 кг стал чемпионом Европы в своей возрастной категории. Он завоевал малую золотую медаль и в упражнении «толчок» (105 кг) и серебряную медаль – в рывке (81 кг). Монте Мхитарян с результатом двоеборья 193 кг завоевал серебряную медаль, но не имел равных в рывке (91 кг), а в толчке (102 кг) удовлетворился бронзовой.

