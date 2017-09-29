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В Ереване опять большой пожар


МЧС Армении 29 сентября в 10:01 получило тревожное сообщение, что из подвала Научно-исследовательского центра органической и фармацевтической  химии  НАН Армении по адресу Ереван, пр. Азатуцян, 26 идет дым.

 Как сообщили  «Арменпресс» в МЧС, на место пожара выехали шесть боевых расчетов и группа реагирования Национального центра кризисного управления.

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