В Ереване опять большой пожар

МЧС Армении 29 сентября в 10:01 получило тревожное сообщение, что из подвала Научно-исследовательского центра органической и фармацевтической химии НАН Армении по адресу Ереван, пр. Азатуцян, 26 идет дым.

в МЧС, на место пожара выехали шесть боевых расчетов и группа реагирования Национального центра кризисного управления.

Как сообщили «Арменпресс»