Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

Сенат США утвердил нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии


Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил Уэсса Митчелла новым помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Голосование проходило по упрощенной процедуре в конце заседания.

Должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии является ключевой в американском внешнеполитическом ведомстве с точки зрения планирования политического курса в отношении России и Европы. При прошлой администрации этот пост в Госдепартаменте занимала Виктория Нуланд. Митчелл до этого работал директором Центра анализа европейской политики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Митчелл настаивает на приоритетной роли НАТО в обеспечении евроатлантической солидарности и считает, что важную роль в альянсе играют страны Восточной Европы.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации