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Руководитель административного района Канакер-Зейтун освобожден от занимаемой должности


Мэр Еревана Тарон Маргарян, руководствуясь п частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РА («Расторжение трудового договора по инициативе работника») и 7-м пунктом части 1 статьи 52 закона РА «О местном самоуправлении города Еревана», освободил от занимаемой должности руководителя административного района Канакер-Зейтун Артака Анисяна. Об этом сообщили  «Арменпресс»  в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

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