Мэй считает терроризм, киберпреступность и Россию основными угрозами для Европы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Европа стоит перед лицом усиливающихся угроз, среди которых она выделила терроризм, киберпреступность, миграцию и "российскую агрессию". С соответствующим заявлением политик выступила в преддверии саммита Евросоюза по цифровым технологиям, который пройдет в пятницу в Таллине,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"От терроризма до киберпреступности, от незаконной миграции до российской агрессии - стоящие перед нами, европейцами, угрозы становятся все масштабнее и сложнее. Сейчас, как никогда, в наших интересах противостоять им совместно", - приводятся слова Мэй в поступившем в четверг в представительство ТАСС коммюнике.

Мэй заверила, что британская вовлеченность в дело обеспечения безопасности Европы не уменьшится и после того, как страна выйдет из состава ЕС в марте 2019 года.



