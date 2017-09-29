Мьянма отвергла обвинения в этнических чистках и пригласила генсека ООН посетить страну

Власти Мьянмы не причастны к совершению этнических чисток в штате Ракхайн, а сообщения о них являются дезинформацией. Об этом заявил в четверг госсоветник по вопросам национальной безопасности страны Тхаунг Тун на заседании Совета Безопасности ООН. Он заверил участников встречи, что мьянманские власти привержены уважению прав человека, и пригласил генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша посетить страну, чтобы лично убедиться в этом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Госсоветник сообщил, что на следующей неделе для дипломатов и журналистов будет организована поездка на север штата Ракхайн. "У них будет возможность лично ознакомиться с ситуацией. Я также рад сообщить, что правительство Мьянмы передало приглашение генеральному секретарю и его заместителю посетить Мьянму ", - отметил он.

Совбез ООН провел в четверг открытое заседание по ситуации в Мьянме впервые с 2009 года. Выступая с докладом на встрече, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в штате Ракхайн переросла в "гуманитарный кошмар" и требует срочных действий со стороны международного сообщества.



