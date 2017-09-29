В министерстве юстиции обсудили проблемы борьбы с коррупцией и пути их решения

Под председательством замминистра юстиции РА Сурена Крмояна, 28 сентября состоялась рабочая встреча с представителями ряда общественных и государственных организаций, на которой были подведены итоги отчета по прогрессу борьбы с коррупцией, сделанному на пленарном заседании антикоррупционной сети Восточной Европы и Центральной Азии. Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью министерства.

Сурен Крмоян высоко оценил роль общественных организаций в борьбе с коррупцией и выразил готовность министерства к активному и плодотворному сотрудничеству со всеми заинтересованными организациями.

Заместитель министра обратился к механизмам снижения коррупционных рисков, среди которых выделил электронный инструментарий и отметил, что уже действуют единый сайт публикации проектов правовых актов www.e-draft.am и горячая линия министерства юстиции РА www.e-hotline.am .

На встрече обсуждались также подробности новой программы создания системы онлайн-запросов.

Отметим, что в рабочей встрече приняли участие сотрудники администрации правительства, комиссии по этике высокопоставленных чиновников, а также представители общественных организаций - «Армянской ассоциации юристов», «Антикоррупционного центра Транспаренси интернейшнл», «Центра развития Армавира», «Защиты прав без границ», «Гармоничного развития».