Госдеп: отношения США с курдами после референдума не изменятся

Отношения администрации США с властями Иракского Курдистана после проведенного последними референдума о независимости изменений не претерпят. Это подчеркнула в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она напомнила, что американское правительство выступало против организации упомянутого плебисцита, считая его "дестабилизирующим". Вашингтон по-прежнему придерживается этой позиции, заявила Науэрт. Однако по ее словам, проведение референдума, повлекшее за собой применение ограничительных мер в отношении Иракского Курдистана со стороны, в частности, Багдада, Анкары и Тегерана, не скажется на отношениях Вашингтона с Эрбилем.

"Мы бы хотели, чтобы все стороны [в сложившейся ситуации] демонстрировали спокойствие. США не хотят делать ничего, что спровоцировало бы [дальнейшую] напряженность", - заверила Науэрт. Согласно изложенным ею сведениям, Вашингтон поддерживает активные контакты как с Багдадом, так и с Эрбилем,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы уже об этом говорили: США, если нас попросят, будут готовы содействовать проведению разговора между ними [Багдадом и Эрбилем]", - напомнила дипломат.