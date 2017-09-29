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Меркель и Трамп согласились, что давление на КНДР должно быть усилено


Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре согласились, что дипломатическое и политическое давление на КНДР должно быть усилено, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

"Центральной темой разговора стал нынешний кризис вокруг КНДР. Канцлер подчеркнула, что все средства для мирного решения конфликта должны быть использованы. В этой связи канцлер и президент выразили согласие, что дипломатическое и политическое давление на режим в КНДР должно быть усилено", — говорится в заявлении пресс-службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 

 



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