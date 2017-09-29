Президент России Владимир Путин посетит Турцию в следующем году для участия в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с российским лидером, которая транслировалась по телеканалу A Haber.

"[Президент РФ Владимир] Путин посетит Турцию в 2018 году, где примет участие в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эрдоган также напомнил о цели достигнуть в товарообороте между двумя странами показателя в $100 млрд. "Мы ранее поставили цель достичь $100 млрд. В наших двусторонних отношениях мы придаем особое значение энергетическому сектору, особенно проектам "Аккую" и "Турецкий поток". Мы готовы придать им ускорение", - подчеркнул турецкий лидер.

Состоявшиеся в четверг в Анкаре переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердили совпадение позиций двух стран по ключевым вопросам ближневосточного урегулирования. Выступая перед журналистами по итогам встречи, продолжавшейся в общей сложности около четырех часов, лидеры Турции и РФ поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии и выразили готовность продолжать совместную работу по зонам деэскалации в Сирии.

Эрдоган и Путин обсудили также вопросы экономического сотрудничества, отметив увеличение двустороннего товарооборота и рост туристических обменов.



