Европейские индексы - 28-09-17
МОСКВА, 29 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.37% и составил 12704.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.22% и составил 5293.77 пункта, британский FTSE вырос на 0.13% и составил 7322.82 пункта, российский MICEX снизился на 0.46% и составил 2071.64 пункта, а RTSI снизился на 0.16% и составил 1125.56 пункта.
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