Минобороны РФ опровергло захват в плен и гибель российских военных в Сирии

В Минобороны РФ опровергли сообщения о захвате в плен и гибели российских военнослужащих в Сирии.

"Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, сообщил представитель российской авиабазы "Хмеймим".

"Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению", - сказал представитель базы.

Ранее СМИ со ссылкой на информационное агентство Amaq, подконтрольное группировке "Исламское государство" сообщили о захвате в плен двух российских военнослужащих и гибели одного солдата в провинции Дэйр-эз-Зор.