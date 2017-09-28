Штат Мичиган США признал независимость Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Как передает Арменпресс, об этом сообщает комиссия «Ай Дата» штата Мичиган.

Сенат штата принял резолюцию, которой призвал президента и Конгресс США признать независимость Нагорного Карабаха, а также утвердить экономические и культурные связи с Арцахом, способствуя миру и стабильности на Южном Кавказе.

Мичиган стал 8-м штатом США, признавшим независимость Республики Арцах.