Президент Армении принял руководителя Федеральной таможенной службы РФ

Президент Армении Серж Саргсян 28 сентября принял руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина, который прибыл в Ереван для участия 27-28 сентября в 24-м заседании объединенной коллегии таможенных служб Таможенного союза.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поприветствовал проведение периодических заседаний объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС, подчеркнув, что Армения – сторонница интеграционных процессов, которые укрепляют и углубляют дружественные отношения и сотрудничество между государствами.

Булавин поблагодарил за проведение заседания в Ереване на высоком уровне, отметив, что каждое заседание очень важно с точки зрения взаимопонимания, сотрудничества, единой работы и поиска эффективных решений и способствует улучшению таможенных служб стран-участниц.

Владимир Булавин представил президенту обсужденные на ереванском заседании вопросы, отметив, что в рамках насыщенной повестки была проделана довольно эффективная работа, что поспособствует решению стоящих перед таможенными службами проблем на высоком уровне и углублению интеграции в рамках ЕАЭС.