В ходе своей 202-й сессии Исполнительный совет ЮНЕСКО назначит нового Генерального директора Организации. Как сообщает Арменпресс, 58 членов Исполнительного совета ЮНЕСКО проведут свою 202-ю сессию в штаб-квартире ЮНЕСКО с 4 по 18 октября под председательством Посла и Постоянного представителя Германии при ЮНЕСКО Майкла Ворбса.

Одним из ключевых моментов сессии станет выдвижение кандидата на пост Генерального директора. Данная кандидатура будет предложена для избрания всем 195 государствам-членам Организации 10 ноября на предстоящей 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (30 октября - 14 ноября).

Голосование по кандидату начнется 9 октября. Решение будет принято тайным голосованием. Для назначения требуется абсолютное большинство голосов. На момент публикации на пост Генерального директора ЮНЕСКО было выдвинуто восемь кандидатур. Возможно, потребуется несколько раундов голосования, чтобы получить необходимое большинство голосов. Ожидается, что имя победителя будет объявлено не позднее пятницы, 13 октября.

Утверждение кандидата, назначенного Исполнительным советом, состоятся 10 ноября. Новый Генеральный директор, как ожидается, вступит в должность 15 ноября. Он или она сменит на посту Ирину Бокову (Болгария), которая возглавляла ЮНЕСКО в течении двух четырехлетних сроков.

Исполнительный совет, заседания которого проводятся два раза в год, также завершит подготовку Проекта программы и бюджета Организации на 2018-2020 годы, который будет представлен на утверждение Генеральной конференции.

Известно, что согласно расследованию «Азербайджанской прачечной», муж Боковой Калин Митрев в 2012-14 гг. получил от замешанных в коррупционный скандал британских компаний 425 тыс евро.