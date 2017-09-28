Президент Армении провел прощальную встречу с послом Франции

Президент Армении Серж Саргсян 28 сентября принял посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье, который завершает свою дипломатическую миссию в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саргсян поблагодарил посла за усилия по укреплению дружбы между двумя странами и за деятельность по содействию развития экономического элемента межгосударственных отношений.

По словам президента Саргсяна, результаты работы, направленные на углубление экономического партнерства параллельно с политическим диалогом, очевидны и отражены в активных работах Французского агентства развития в Армении, проектах, реализуемых Францией, включая строительство водохранилища Веди, деятельность компании «Veolia» и т.д.

Серж Саргсян пожелал послу Шарпантье успехов в дальнейшей карьере и выразил надежду на то, что он покидает нашу страну только с приятными впечатлениями и воспоминаниями, продолжая оставаться другом Армении.

Посол Франции поблагодарил президента Республики за высокую оценку и теплые слова, заверив, что он всегда останется преданным другом Армении. Жан-Франсуа Шарпантье высоко оценил ответственность быть послом в Армении и заявил, что за последние 3 года были заложены незабываемые и значимые события, которые еще больше укрепили отношения Франции с дружественной Арменией.

Посол выразил надежду, что армяно-французские экономические отношения продолжат развиваться, достигнув высокого уровня, характерного для политических отношений между двумя государствами.